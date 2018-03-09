وكان الاتحاد الإنجليزي فتح إجراء تأديبيا بحق غوارديولا في 23 فبراير الماضي لأنه قام منذ نهاية العام الماضي، بوضع شريط أصفر اللون في كل مباراة ومؤتمر صحفي دعما لأربعة مسؤولين كاتالونيين مسجونين في إسبانيا، وأمهله حتى الخامس من مارس ليشرح أسباب ذلك.

وجاء رد غوارديولا الاثنين بأنه يقبل الاتهام الموجه إليه بشأن رمز إقليم كاتالونيا، من دون أن يعتذر عن ذلك.

وأمضى غوارديولا، المولود في سانت بدور في كاتالونيا، معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة، عاصمة الإقليم الانفصالي.

ويمكن لمدرب سيتي وضع الشارة في مباريات دوري أبطال أوروبا كما فعل الأربعاء ضد بازل السويسري في إياب ثمن النهائي، لأن ذلك لا يعد خرقا لقوانين الاتحاد القاري للعبة.

وتحاكم السلطات الإسبانية الانفصاليين الكاتالونيين لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا والتي أدت في 27 أكتوبر الماضي إلى إعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد.

وردت الحكومة الإسبانية على الفور بوضع المنطقة تحت وصايتها، رافضة حكومة الإقليم وحلت البرلمان الكاتالوني لعقد انتخابات محلية في أواخر ديسمبر شهدت فوز الاستقلاليين.

وحتى الآن، اعتقلت الحكومة الإسبانية أربعة من قادة الانفصال على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتمرد، والعصيان، وسوء إدارة المال العام وبينهم نائب رئيس كاتالونيا السابق أوريول جونكيراس.