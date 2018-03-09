وقالت الرابطة في بيان: "تجاوبا مع هذه الظروف قررت الرابطة تأجيل مباراة تور وفالنسيان التي كانت مقررة اليوم التاسع من مارس على أن يتم الالتزام بالوقوف دقيقة من الصمت حدادا في جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية هذا الأسبوع".

وذكرت صحيفة لانوفيل ريبيبليك أن المدافع الراحل وجد ميتا في فراشه صباح الجمعة.

وتأتي الوفاة بعد خمسة أيام فقط من رحيل دافيدي أستوري قائد فيورنتينا الإيطالي عن 31 عاما، والذي عثر عليه ميتا في غرفته في فندق في أوديني قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.