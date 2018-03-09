وقال الموقع إن صلاح سجل "هدفًا على الأقل في كل مباراة شارك بها خلال الشهر الماضي مع ليفربول، حيث ساعدت أهدافه الأربعة مع الريدز في تحقيق الفوز خلال مباراتين وتعادل وحيد".

ونجح صلاح في الفوز بجائزة لاعب الشهر محققاً أعلى نسبة أصوات ليتفوق على كل من سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، موسى ديمبيلي (توتنهام)، باسكال غروس (برايتون)، إدين هازارد (تشيلسي) غلين موراي (برايتون) شكردان شاكيري (ستوك سيتي).

وبعد استلامه الجائزة في ميلوود، قال اللاعب المصري الذي حقق جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر أيضاً، "من الرائع أن تفوز بهذه الجائزة من جديد".

وأضاف "هذا شيء جيد، لكن في نهاية الأمر أحاول دائماً أن أساعد فريقي في الفوز بنقاط المباريات وأن نصبح في مركز متقدم، وهو الأمر الأهم بالنسبة لي. لكن هذه الجائزة فردية ومن الرائع الفوز بها مرة أخرى".

وهذه المرة الثانية في أربعة أشهر (بعد نوفمبر) يحرز أفضل لاعب أفريقي في عام 2017 هذه الجائزة، علما بأنه سجل 32 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.