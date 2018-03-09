وذكرت "أس" المدريدية في نسخة الجمعة أن ممثلين عن ريال مدريد "التقوا منذ فترة في باريس مع والد اللاعب" وهو وكيل أعماله في الوقت عينه.

وكتب مانو سانز الذي يعد قريبا من وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورج منديش "أبلغوا ممثلو ريال مدريد والد اللاعب عن رغبتهم بضمه ونيتهم إنفاق 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جرمان".

وبحسب "أس"، يملك ريال مدريد، بطل أوروبا في آخر سنتين، سيولة وافرة، إذ تعود آخر تعاقداته الكبرى إلى 2014 عندما ضم الكولومبي خاميس رودريغيز مقابل 80 مليون يورو. وفي هذا الإطار، يشكل نيمار "رغبة ريال الأساسية للموسم المقبل".

من جهتها، تحدثت "موندو ديبورتيفو" عن احتمالية أخرى، وهي رغبة نيمار المستمرة بالعودة إلى برشلونة، بعد رحيله الصيف الماضي مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو.

وكتب اليومية الرياضية الكاتالونية الجمعة "أقترح النجم البرازيلي مرارا العودة إلى برشلونة" في صيف 2019.

وأشارت إلى اتصالات جرت قبل إقصاء سان جرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وخضوع نيمار لجراحة في مشط قدمه السبت الماضي ستبعده ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وبحسب الصحيفة عينها، يعتقد البرازيلي أنه ارتكب "خطأ" بالتعاقد مع باريس، وفاتح زملاءه السابقين وموظفين وإداريا في النادي بموضوع عودته.

لكنها أضافت أن برشلونة الذي أنفق نحو 300 مليون يورو لضم البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان دمبيليه ليس بوارد عملية مماثلة، خصوصا وأن الطرفين يتنازعان في المحكمة حول قضية مكافآت غير مدفوعة للبرازيلي.

وختمت أنه برغم اعتبار بعض مسؤولي برشلونة رسائل البرازيلي محاولة للحصول على رفض الفريق الكاتالوني لتبرير تعاقد نيمار مع الغريم ريال مدريد، إلا أن "أشياء كثيرة قد تحدث حتى 2019" في مسلسل نيمار.