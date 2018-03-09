وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة نادي باريس سان جرمان أجرت اتصالات مع أنطونيو كونتي مدرب تشلسي من أجل تقديم عرض له لتدريب الفريق خلفا لأوناي إيمري الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة أن الإدارة لم تنتظر إقصاء زملاء كافاني من دوري أبطال أوروبا واتصلت بشقيق المدرب الإيطالي منذ مدة، بعد أن حسمت قرارها بشأن رحيل أوناي إيمري نهاية الموسم.

كما أضافت أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هو الآخر مرشح لتدريب النادي الباريسي خلال موسم 2018-2019.

وأقصي النادي الباريسي من "تشامبيونزليغ"، عقب هزيمته في دور الثمانية أمام ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5-2.