ويحتل سيلتيكس المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 46 فوزاو20 هزيمة خلف رابتورز الفائز في 47 مباراة مقابل 17 خسارة.

وأحرز كايري ايرفينج 23 نقطة لسيلتيكس الذي انتصر للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى نيمانيا بييلتسا المباراة مسجلا 30 نقطة لتيمبرولفز.

وسجل راسل وستبروك 27 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز115-87 على فينكس صنز الذي خسر للمباراة الرابعة على التوالي.

ويحتل تيمبرولفز المركز السادس في القسم الغربي برصيد 38 فوزامقابل 29 هزيمة ويملك ثاندر، صاحب المركز السابع، الرصيد ذاته من الانتصارات والهزائم.

وفاز ميامي هيت 108-99 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وبروكليننتس 125-111 على تشارلوت هورنتس.