وفاجأ الفريق اللندني، الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات وكان يواجه فريقا لم يخسر في 13 مباراة، الجماهير في استاد سان سيرو بهدفين في الشوط الأول عن طريق هنريخ مخيتاريان وآرون رامسي في ذهاب دور الستة عشر.

وفي وجود أرسنال بالمركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز وميلانو في المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أقيمت المباراة في ظروف مختلفة تماما عن مواجهتهما الأخيرة قبل ست سنوات.

وفي تلك المواجهة، كان الفريقان يلعبان بشكل منتظم في دوري أبطال أوروبا والتقيا في دور الستة عشر من مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة.

وتقدم أرسنال بعد 15 دقيقة بعدما مرر مسعود أوزيل إلى مخيتاريان في يسار منطقة الجزاء ليسدد اللاعب الأرميني كرة اصطدمت بأحد المدافعين قبل أن تسكن الشباك.

وبعد أن استعاد ثقته، قدم ارسنال أداء سلسا وشكل خطورة دائمة على ميلانو في الهجمات المرتدة ليترك جينارو جاتوسو مدرب الفريق الايطالي في حالة غضب خارج خطوط الملعب.

وسدد مخيتاريان في العارضة قبل أن يمرر أوزيل كرة أخرى رائعة ليضع رامسي في موقف انفراد ويراوغ الحارس جيانلويجي دوناروما ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وتحسن ميلانو في الشوط الثاني لكن آرسنال صمد دون متاعب مقدما أداء افتقده في المباريات الأخيرة.