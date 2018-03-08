وخلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، تقدم مانشستر سيتي بأكثر من عرض لضم محرز (27 عاما) لكنها قوبلت بالرفض، وغاب اللاعب عن تدريبات ليستر لعدة أيام.

لكن محرز الذي عاد للمشاركة مؤخرا، قال في مقابلة مع "سكاي سبورتس"، إنه "ابتعد لأنه احتاج وقتا للتفكير"، وتابع: "كان موقفا صعبا جدا".

وأضاف الجناح الدولي: "مانشستر سيتي خطوة جيدة لأي أحد لكن هذا أصبح ماضيا خلفي. إذا عدنا للحديث عن عذا الأمر فإننا نعود لفترة الانتقالات، والآن أنا أتطلع للأمام وأحاول أن أعطي أفضل ما لدي للفريق".

وأبدى محرز ندمه على قراره بالتغيب عن التدريبات، وقال: "دائما ستكون نادما، لكن في هذا الوقت اعتقدت أنني أتخذ أفضل قرار".

وأضاف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي: "كان الموقف صعبا. كنت دائما على اتصال مع ليستر. النادي تعامل مع الأمر بشكل جيد جدا. عندما كان زملائي والنادي خلفي كان كل شيء على ما يرام. كان من السهل جدا العودة".

وأنقذ محرز فريقه من الخسارة أمام بورنموث هذا الأسبوع، عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وأكد اللاعب أنه يضع كل تركيزه مع فريق "الثعالب" حاليا، وأنه لن يفكر في أي عروض حتى انتهاء الموسم الجاري.

وختم: "دائما أتحدث مع النادي. كل شيء جيد. سنرى في الصيف إن جد جديد. في الوقت الحالي أنا لاعب في ليستر".