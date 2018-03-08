وتجمع الآلاف في في ساحة "باسيليكا دي سانتا كروتشي" وسط كدينة فلورنسا في انتظار وصول جثمان أستوري، الذي شيعه عدد كبير من أساطير كرة القدم في إيطاليا.

وكان من أبرز الحاضرين نجم روما السابق فرانشيسكو توتي، ونجم إنتر ميلانو خافيير زانيتي، وحارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون، بالإضافة إلى وفود ممثلة للأندية الإيطالية، تتضمن نجوم الدوري الإيطالي.

وظهر مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني الذي بدا الأكثر تأثرا، إذ كانت تربطه علاقة صداقة وطيدة بأستوري الذي توفي عن 31 عاما.

وكان أستوري قد وجد متوفيا في غرفته بمقر إقامة نادي فيورنتينا، الأحد الماضي، قبل ساعات من لقاء الفريق مع أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.