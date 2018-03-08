وكان توتنهام، الذي لم يخسر في آخر 17 مباراة بجميع المسابقات قبل مواجهة يوفنتوس، وانتصر على أرضه على ريال مدريد هذا الموسم، في طريقه لدور الثمانية عندما منحه سون هيونغ-مين التقدم في الشوط الأول، و3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبدا أن توتنهام يسيطر على الأمر لكن بطولة دوري الأبطال أثبتت أنه لا يوجد أي مجال للخطأ.

وفي الدقيقة 64 غفا دفاع توتنهام عندما حصل سامي خضيرة على فرصة إرسال تمريرة عرضية بضربة رأس إلى غونزالو هيغواين غير المراقب، ليضع الكرة داخل المرمى بسهولة من مدى قريب.

وبعد ذلك بثلاث دقائق وضع هيغواين وسط متابعة من دفاع توتنهام زميله باولو ديبالا في مواجهة مع الحارس هوغو لوريس ليهز الشباك.

وقال بوتشيتينو، الذي لم يحصد أي لقب مع توتنهام رغم التطور الكبير في الفريق منذ توليه المسؤولية في 2014، للصحفيين "ارتكبنا خطأين واهتزت شباكنا مرتين".

وأضاف: "يمكنني فقط القول إن يوفنتوس بالطبع فريق رائع. لو حصل على فرصة أو اثنتين يمكنه التسجيل".

وقال المدرب الأرجنتيني الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الدوري في ظل عدم تعرضه لأي خسارة منذ ديسمبر "لا يوجد افتقار للخبرة أو للتركيز".

وتابع: "عندما تقيم المباراة وتشاهدها مرات ومرات. اعتقد أن لأكثر من70 دقيقة توتنهام كان أفضل كثيرا وصنعنا العديد من الفرص".