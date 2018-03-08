وتأهل مان سيتي بالفوز 5-2 في مجموع المباراتين، بفضل انتصاره 4-صفر في الذهاب بسويسرا، ورغم إشراك غوارديولا لتشكيلة ليست الأقوى، إلا أنه لم يكن سعيدا بالهزيمة الأولى على أرضه في أكثر من عام.

وقال غوارديولا للصحفيين: "الشوط الأول كان جيدا لكننا نسينا أن نهاجم في الشوط الثاني. نسينا أن نلعب. نمرر الكرة لكي نعثر على مساحات ونهاجم. تمرير الكرة دون هدف غير مفيد، والشوط الثاني كان سيئا للغاية".

"ليس من السهل اللعب بعد التقدم 4-0. حاولنا وتحدثنا حول ذلك واعتقد أننا أظهرنا في الشوط الأول أننا نريد الفوز بالمباراة. صنعنا العديد من الفرص وكنا جيدين".

وأضاف "لكن بعد التعادل 1-1 في الشوط الثاني لم يحدث ذلك. فقط كنا نمرر الكرة دون هدف، وعندما يحدث ذلك فهذه ليست كرة قدم".

وتوقف سجل مان سيتي الخالي من الهزيمة على أرضه عند 36 مباراة متتالية بجميع المسابقات، واعترف المدرب الإسباني أن اختيار التشكيلة أثر على نتيجة مباراة الإياب.