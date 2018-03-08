وسجل فريد فان فليت نقطتين قبل 1.1 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، ليضمن رابتورز تأهله إلى الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي.

وتألق ديمار دي روزان، وأحرز 42 نقطة لرابتورز، الذي يتصدر القسم الشرقي برصيد 47 فوزا، مقابل 17 هزيمة.

وحقق هيوستون روكتس فوزه الـ17 على التوالي بعد انتصاره 110-99 على ميلووكي باكس، ليواصل صدارة القسم الغربي، برصيد 51 فوزا مقابل 13 هزيمة.

وأصبح روكتس صاحب أطول سلسلة انتصارات هذا الموسم، ليتفوق على بوسطن سيلتيكس الذي فاز في 16مباراة خلال أكتوبر ونوفمبر.

وسجل جيمس هاردن 26 نقطة لروكتس، وأضاف زميله كريس بول 16 نقطة، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

وفاز يوتا جاز 104-84 على إنديانا بيسرز، فيما تغلب شيكاغو بولز 119-110 على ممفيس غريزيليز.