وكان جاري لينيكر آخر لاعب إنجليزي يمثل برشلونة حيث انضم مهاجم أنجلترا السابق من إيفرتون عام 1986 وفاز بكأس الملك وببطولة أوروبا أبطال الكؤوس قبل انتقاله إلى توتنهام في 1989. وحل مغوان (19 عاما) بديلا لأليكس فيدال في الدقيقة 77 في اللقاء الودي الذي أقيم بملعب محايد بمدينة ييدا بإقليم كتالونيا وانتهى بالتعادل بدون أهداف ثم حسم برشلونة الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.



وتعاقد لاعب الوسط المدافع مع فريق برشلونة للشباب في يناير الماضي بعدما قضى عشر سنوات في أكاديمية الناشئين في أرسنال.



وحول مغوان الولاء من أيرلندا إلى أنجلترا ومثل المنتخب الإنجليزي في فئتي تحت 17 و19 عاما.



وشارك مكجوان في أربع مباريات مع فريق برشلونة للشباب صاحب المركز 16 في دوري الدرجة الثانية الإسباني وكان ضمن 12 ناشئا بتشكيلة برشلونة بجانب لاعبي الفريق الأول مثل عثمان ديمبلي وأندريه غوميز وباكو الكاسير.



وحصل نجوم الصفوة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرار بيكيه على راحة.