وسجل البرازيلي جيزوس (8) لسيتي، والنروجي محمد اليونسي (17) ومايكل لانغ (69) لبازل.



وأجرى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب سيتي ستة تغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب، وفضل إراحة هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ولاعبي الوسط البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني دافيد سيلفا.



وكان أغويرو (29 عاما) يأمل في تسجيل هدفه رقم 200 مع مانشستر سيتي الذي انضم إلى صفوفه عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني. وسجل الأرجنتيني 33 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.



ودفع غوارديولا بجيزوس أساسيا بدل أغويرو، وذلك للمرة الأولى منذ عودته من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها أواخر العام الماضي أمام كريستال بالاس في الدوري المحلي.



كما أشرك العاجي يايا توريه أساسيا للمرة الخامسة هذا الموسم، وزج بالشاب فيل فودن ابن السابعة عشرة أساسيا أيضا في خط الوسط.



ولم يتأخر جيزوس في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة حين تابع كرة مررها البرتغالي برناردو سيلفا من الجهة اليمنى بسهولة في المرمى.



وأدرك بازل التعادل عبر المغربي الأصل النروجي الجنسية اليونسي في الدقيقة السابعة عشرة بكرة من داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو.



وأضاف لانغ الهدف الثاني للضيوف إثر كرة وصلته من الجهة اليمنى للمنطقة تابعها من زاوية ضيقة في المرمى في الدقيقة 69.



