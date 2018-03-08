وعجز لاعبو الزمالك عن التعامل مع أرضية ملعب اللقاء شديدة السوء، ومني مرماهم بالهدف الأول في الدقيقة 16، بتسديدة مباغتة من بيزابيه ميكينغو.

إلا أن الفريق المصري نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 36، عن طريق لاعب وسطه عماد فتحي، الذي استغل انفرادا بحارس المرمى وراوغه وسدد في المرمى الخالي.

لكن قبل النهاية بربع ساعة تقريبا، بعدما استغل ياريد داويت مهاجم صاحب الملعب خطأ في التمركز من دفاع الزمالك، وسجل على يسار أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وتقام مباراة العودة في 18 مارس الجاري، على ملعب السويس.