وتوقفت المباراة في الدقيقة 82 عندما كانت نتيجة التعادل قائمة مع هطول الأمطار بغزارة وانقطاع التيار الكهربي عن أعمدة الإنارة، ليهرع اللاعبون إلى غرف خلع الملابس والمشجعون إلى خارج الملعب.

وبعد فترة ترقب طويلة ودراسة احتمال تأجيل اللقاء، قرر الحكم في النهاية استئناف المباراة، رغم صعوبة اللعب في أرضية من برك المياه وإضاءة خافتة، انتهى اللقاء بالنتيجة ذاتها.

وبدأ المصري اللقاء بقوة وسدد عمرو موسى في القائم، لكن سيمبا تقدم من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة عبر جون بوكو، من ركلة جزاء احتسبت بداعي وجود لمسة يد على محمد كوفي.

لكن التعادل جاء سريعا عبر أحمد جمعة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ومنح أحمد شكري التقدم للمصري من علامة الجزاء قبل مرور نصف ساعة من اللقاء.

لكن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة لصالح سيمبا بداعي لمس كوفي للكرة بيده مرة أخرى، ليدرك إيمانويل أوكوي التعادل قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

ويكفي فريق المدرب حسام حسن التعادل بدون أهداف على أرضه الأسبوع المقبل، للتأهل لدور الـ 16.