وأفادت الصحيفة بأن الانقسام الكبير سببه قرارات الإدارة، بمنح الألماني مسعود أوزيل، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، والأرميني هينريك مختاريان، رواتبا أعلى بكثير من زملائهم في الفريق.

ويتقاضى أوزيل 350 ألف باوند أسبوعيا حسب عقده الجديد، فيما يتقاضى أوباميانغ 200 ألف، ومختاريان 180 ألف.

وأكدت الصحيفة أن غرف الملابس في أرسنال تشهد كراهية موجهة من لاعبي الفريق لنجوم الفريق الثلاثة.

ومن ناحية أخرى، أبلغت إدارة النادي اللاعب الإنجليزي جاك ويلشير بتخفيض مرتبه في حال توقيع عقد جديد، كما أن المفاوضات مع الويلزي آرون رامزي لا تجري بشكل جيد، وفقا للصحيفة.

وعانى أرسنال من بداية سيئة جدا للعام الجديد، حيث لم يحقق الفريق الانتصار سوى في 8 مباريات من أصل 14 في 2018، ويواجه مدربه الفرنسي أرسين فينغر انتقادات حادة بعد ابتعاده عن دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.