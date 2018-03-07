ويتنافس العملاقان على إنهاء منافسات الدوري خلف مانشستر سيتي المتصدر، والظهور في المركز الثاني الذي يحتله يونايتد بفارق نقطتين على ليفربول، ثالث الترتيب قبل خوض آخر 9 جولات.

وفاز ليفربول 4 مرات في آخر 5 مباريات بالدوري، وبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على حساب بورتو البرتغالي.

وقال ماني لوسائل إعلام بريطانية: "لن يكون الأمر سهلا لكني أقول دائما إننا نستطيع الفوز على أي فريق في العالم. بكل أمانة فإن المنافس (يونايتد) من أفضل فرق إنجلترا وبالطبع العالم لكن نحن أيضا كذلك.

وتابع اللاعب السنغالي الدولي: "إنه حلم كل لاعب أن يخوض مثل هذه المباريات لذا يتطلع الجميع إلى المباراة".

وفاز يونايتد في 3 من آخر 5 مباريات بالدوري، وحقق انتصارين متتاليين على تشلسي وكريستال بالاس، علما أنه لم يتمكن أي فريق زائر من الخروج منتصرا في "أولد ترافورد" هذا الموسم سوى سيتي.