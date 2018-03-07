وافتتح رونالدو التسجيل بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال معادلارقم الهولندي رود فان نيستلروي.



وأكمل سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط ماركو فيراتي في الدقيقة 66 ورغم النقص العددي نجح في إدراك التعادل 1-1 عبر إدينسون كافاني.



وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني قبل عشر دقائق على النهاية ليحقق ريال فوزا مستحقا على سان جيرمان الذي بدا بلا أنياب في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.