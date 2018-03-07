وفي الوقت الذي اعتقد به الجميع أن الاستقلال في طريقه لتحقيق فوز غال خارج ملعبه، تسبب خليل لاعب منتخب الإمارات في ركلة جزاء، وسددها بنجاح في المرمى في الدقيقة 89.

وتقدم الاستقلال مرتين خلال اللقاء، عن طريق مهاجمه السنغالي مامي تيام في الدقيقتين 52 و77، في حين سجل هدف العين الأول المهاجم السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة 63.

وأضاع اللاعب ذاته ركلة جزاء لأصحاب الملعب، تسبب فيها الجناح المصري المتألق حسين الشحات، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وحافظ الفريق الإيراني على صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يأتي العين في المركز الثاني وله 3 نقاط.