واستعرض الوزيران الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرق الشيخ عبد الله بن زايد إلى دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.