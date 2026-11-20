وقالت الوزارة، في بيان، إن منطقة جرف النصر شهدت تنفيذ خطة أمنية جديدة لقطعات شرطة الطاقة، تضمنت انتشارا مكثفا لتأمين مسارات الأنابيب النفطية وحماية المنشآت الحيوية.

وأوضحت أن الخطة شملت فتح طريق بمحاذاة خطوط الأنابيب لتسهيل حركة الدوريات والمراقبة الميدانية، إلى جانب استحداث 12 نقطة أمنية وإنشاء مقر لفوج أمني يتولى مهام الحماية.

وأضافت أن الإجراءات تهدف إلى "إحكام السيطرة الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة، وضمان حماية البنى التحتية والمنشآت النفطية".

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بدء القوات العراقية إعادة الانتشار في جرف النصر ومحيطها، تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

وكانت منطقة جرف النصر، المعروفة سابقا باسم جرف الصخر، خاضعة لسيطرة كتائب حزب الله العراقية منذ انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش، وسط اتهامات للفصيل بمنع النازحين من العودة إلى منازلهم والتورط في عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته.

وتحدثت تقارير عن تهريب كميات كبيرة من النفط عبر المنطقة، مشيرة إلى وصول عمليات التهريب إلى نحو 16 ألف صهريج خلال شهرين، عبر مسارات تمر بمحافظتي كركوك والسليمانية.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، قد أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أن كتائب حزب الله امتثلت لأوامر الانسحاب من جرف النصر وتسليم مواقعها إلى تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي.

وأوضح النعمان أن لجنة تحقيق حكومية حددت المتورطين في عمليات تهريب النفط وهدر المال العام، وأحالت ملفاتهم إلى القضاء، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستشمل جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناصبهم.

وشدد على أن إعادة الانتشار في جرف النصر قرار عراقي سيادي يهدف إلى فرض سلطة الدولة، تمهيدا لتأمين المنطقة وإعادة فتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة النازحين.