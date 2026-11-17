وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن طرفي الصراع يبديان "تجاهلا صارخا لقوانين الحرب"، منددا بممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأظهر تقرير للمفوضية، يغطي الفترة من يناير إلى يونيو، أن الاستخدام المتزايد للمسيرات أصبح من "السمات المميزة" للحرب، إذ أتاح للجيش السوداني وقوات الدعم السريع تنفيذ هجمات تتجاوز مناطق سيطرتهما وخطوط الجبهات.

وفي بيان صدر بالتزامن مع التقرير، حدثت المفوضية حصيلة القتلى المدنيين الذين تحققت منهم إلى 2230 شخصا منذ مطلع العام، مشيرة إلى أن هجمات المسيرات تسببت في نحو ثلاثة أرباع هذه الوفيات.

وحذرت المفوضية من أن المسيرات تستهدف بصورة متزايدة مرافق أساسية لبقاء السكان، بينها مصادر المياه وإمدادات الكهرباء، بما يوسع تداعيات الهجمات على حياة المدنيين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا منذ أبريل 2023، وكثف الطرفان استخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة.