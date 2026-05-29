وقالت المنظمة إن لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفلا في المتوسط ​كل 24 ساعة، خلال الأسبوع الماضي.

ومؤخرا يكثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على لبنان، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منذ بدء الحرب في 2 مارس الماضي، فضلا عن نزوح مئات الآلاف من السكان بناء على أوامر إسرائيلية.

وانجر لبنان إلى الحرب بعد يومين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، عندما هاجم حزب الله إسرائيل في أعقاب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

والجمعة جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، مستهدفا مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان في أبريل الماضي، ثم أعلن لاحقا تمديد الهدنة، إلا أن الهجمات الإسرائيلية لا تزال مستمرة ومكثفة، وكذلك ضربات حزب الله لا سيما بالطائرات المسيّرة.