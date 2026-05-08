وكان سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة قد التقيا مرتين في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لإنهاء الحرب التي بدأت في الثاني من مارس عندما انجرّ لبنان إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال وزير الخارجية يوسف رجي في بيان الجمعة إن أهداف لبنان من المفاوضات هي "تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني".

ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل، واصلت إسرائيل قصف لبنان، خصوصا في الجنوب، وأبقت سيطرتها على قرى حدودية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم "التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية".

وأضاف البيان أن عون زوّد كرم "بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات".

وقال مسؤول لبناني لوكالة فرانس برس طالب عدم كشف اسمه، إن كرم "سيتوجه قريبا إلى واشنطن" لترؤس الوفد اللبناني.

وأضاف أن الوفد سيضم أيضا سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلا عسكريا.

وكان اجتماع 14 أبريل على مستوى السفراء الأول من نوعه منذ عقود، إذ إن البلدين في حالة حرب رسميا منذ العام 1948.

وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم أعلن تمديده ثلاثة أسابيع بعد الجولة الثانية.

وقال ترامب أيضا إنه يتوقع أن يلتقي عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو معه في البيت الأبيض "خلال الأسبوعين المقبلين".

لكن عون قال الاثنين "علينا أولا أن نتوصل الى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء، إنه "لا توجد مشكلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن حزب الله هو المشكلة.