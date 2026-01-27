وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتوجيه ضربات لإيران، في المقابل ردت خارجية طهران، الاثنين، برد شامل "يجر الندم على أي عدوان".

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال لقاءات تضامنية مع إيران نظمها الحزب، قال قاسم: "أمام العدوان الذي لا يفرق بيننا، نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع".

وأوضح: "سنختار في وقتها كيف نتصرف، تدخلا أو عدم تدخل.. لكن لسنا حياديين"، مضيفا: "أما كيف نتصرف، فهذه تفاصيل تحددها المعركة ونحددها بحسب المصلحة الموجودة".

وقال قاسم في خطابه إن حزبه تلقى عبر وسطاء خلال الشهرين الماضيين "سؤالا واضحا صريحا" عما إذا كان الحزب سيتدخل في حال ذهبت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى خيار الحرب مع إيران، معتبرا أنهم كانوا "مكلفين أن يأخذوا تعهدا من الحزب بأنه لن يتدخل".

وحذر من أن "الحرب على إيران هذه المرة ستشعل المنطقة".