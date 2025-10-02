وقالت الوزارة في بيان، إن "الهجوم الذي شنته قوات إسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية لسكان غزة، هو عمل إرهابي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".

وتابعت الوزارة: "نأمل ألا يلحق هذا الهجوم ضررا بالجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

كما ذكرت أنها "شرعت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية".

واعترضت البحرية الإسرائيلية، الأربعاء، الأسطول الذي كان يقترب من قطاع غزة، بعد أن وجهت إسرائيل إنذارا لقواربه بوجوب تغيير مسارها.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، يضم أسطول مساعدات غزة، الذي انطلق مطلع سبتمبر من إسبانيا، نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة. وينقل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".