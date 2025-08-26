وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل بعد مداهمتها محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط مدينتي رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحفيين للرصاص المطاطي.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أطلقت، خلال اقتحامها رام الله والبيرة، قنابل الغاز تجاه مواطنين محتجزين في مركز البيرة الثقافي، كما دفعت، قبل انسحابها، بتعزيزات عسكرية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق، الثلاثاء، أن 3 مواطنين بينهم طفل أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها وسط مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي قرب سوق الخضار وسط رام الله، فيما اعتلى قناصة الاحتلال عددا من أسطح المباني.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، و4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 5 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت وسط مدينة رام الله وداهمت محلا للصرافة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت اتجاه المواطنين.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص المطاطي صوب مركبة للصحفيين، ما أدى إلى أضرار في المركبة، فيما قمع جنود الاحتلال المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

عملية غير اعتياديه

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم الثلاثاء عمليةً "حاسمةً وغير اعتياديةً" في وسط رام الله ولم يُفصِح حتى الآن عن نوع العملية وهدفها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان للجيش الاسرائيلي قوله إنه بدأ عملية في رام الله "لإغلاق مكاتب الصرافة ومصادرة أموال الإرهابيين"، مشيرا إلى أن العملية تمت بمشاركة حرس الحدود وقوات دوفدفان.

وأضافت أنه "في إطار العملية، ستُغلق القوات محلات الصرافة وتُصادر الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية".