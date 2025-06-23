وذكر شاهد لوكالة رويترز أنه تم سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. وأكدت وكالة فرنس برس الأمر.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة.

وقال موقع "أكسيوس" إن إيران أطلقت صواريخ متعددة على قواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط ردا على الضربة الأميركية على منشآتها النووية نهاية هذا الأسبوع.

وأفاد مسؤولان لـ"أكسيوس" بإطلاق ستة صواريخ باتجاه قطر، بينما أطلق صاروخ واحد باتجاه العراق.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاحها في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.

هذا وذكرت مصادر عسكرية لرويترز أنه "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل".

بالتزامن مع ذلك، قالت الداخلية البحرينية: "تم إطلاق صافرة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وقبل الهجوم بدقائق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران نشرت منصات إطلاق صواريخ لشن هجوم محتمل على القوات الأميركية.

كما نقل مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران تستعد لإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في الدقائق المقبلة.