وقال قرقاش في تغريدة على موقع "إكس": "بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حد الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران".

وأضاف أن "دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصا على استقرار المنطقة وشعوبها، ومثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسا أخلاقيا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد".

وقبل أيام، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عددا من الدول بينها الدول الخليجية إلى المشاركة في تحمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.