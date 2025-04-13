ومن المقرر أن يبحث السيسي خلال زيارته لقطر مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما سيعقد السيسي لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، لإجراء مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.