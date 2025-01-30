وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد على تيليغرام، إن الحركة "أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وجادي موزيس. وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

ومن المتوقع إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين، الخميس، مقابل 110 معتقلين فلسطينيين.

ونشرت حركة الجهاد فيديو للرهينتين الإسرائيليين على تيليغرام قبل إطلاق سراحهما.