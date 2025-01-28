وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن آلاف النازحين بدأوا، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، باستئناف رحلة العودة إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأفاد بأن المواطنين حملوا القليل من أمتعتهم في طريق العودة الشاق الذي يحتاج إلى السير نحو 7 كيلومترات وصولا إلى مدينة غزة.

كما تجمعت أعداد كبيرة من المركبات واصطفت بطابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات على شارع صلاح الدين في طريق العودة إلى مدينة غزة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، تمكن أمس الاثنين حوالي 300 ألف نازح من العودة إلى محافظتي غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت 470 يوما.

وأعلنت حركة حماس، التوصل لاتفاق بجهود الوسطاء بشأن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة، ابتداء من صباح أمس.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار يوم 19 يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة