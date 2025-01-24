وقد وقع القصف الإسرائيلي على مركبة قرب مركز الدفاع المدني في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وكانت إسرائيل قد بدأت أمس الثلاثاء ما وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وهدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في اليوم الثالث من عملية كبرى في المدينة الواقعة شمالي الضفة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن عملية جنين تستهدف ما وصفه الجيش بـ"جماعات مسلحة مدعومة من إيران" في مخيم اللاجئين المجاور للمدينة.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في بيان: "علينا أن نكون مستعدين لمواصلة العمل في مخيم جنين".

وقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرئيلية على مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين غرب المدينة، عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين، كما خلف دمارا هائلا في البنية التحتية. حسب وكالة الأناء الفلسطينية.