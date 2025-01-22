قررت السلطات السورية اليوم الأربعاء، منع الطلاء و الرسم على الجدران والممتلكات العامة في مدينة اللاذقية بشمال غرب البلاد.
وقال مجلس مدينة اللاذقية ، في تعميم اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا) ، : "يمنع منعاً باتاً على جميع الأهالي وأصحاب الفعاليات في مدينة اللاذقية القيام بأي طلاء أو رسم على الجدران بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك في الأحياء السكنية أو المناطق العامة".
ونص التعميم على أنه في حال وجود أي اقتراحات أو مبادرات لتزيين أو تحسين الأماكن العامة، يرجى التنسيق مع مجلس المدينة للحصول على الموافقات اللازمة.
وأشار التعميم إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل فرض الغرامات المناسبة أو إحالتهم إلى الجهات القضائية وفقاً للقوانين النافذة.