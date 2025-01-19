وقال إن من بين شاحنات المساعدات تنقل 9 شاحنات الوقود و3 شاحنات تحمل الغاز و3 شاحنات البنزين بينما تحمل 3 شاحنات أخرى مادة "السولار".

وأوضح أيضا أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تصطف أمام معبر رفح البري من الجانب المصري انتظار للسماح بالدخول إلى قطاع غزة.

ومن جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 500 شاحنة مساعدات على وشك الدخول إلى قطاع غزة قريبا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع على الجانب المصري من معبر رفح تستعد للدخول إلى أهالي غزة.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن الشاحنات تحمل مواد غذائية وملابس وإمدادات طبية وخياما ومستلزمات نظافة ومواد إغاثة أخرى ، مشيرة إلى استعدادات مصرية ضخمة لدخول مساعدات إنسانية إلى غزة .

وتأتي هذه التحركات تزامنا مع بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صباح الأحد.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.