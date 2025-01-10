وذكرت المصادر أن هذه الغارات التي وصفتها بـ"المشتركة" ونفذتها طائرات أميركية وإسرائيلية وبريطانية، تركزت على مناطق ذات أهمية استراتيجية، بينها مواقع عسكرية وأخرى مدنية، إضافة إلى منشآت قريبة من ميناء الحديدة.

وقالت الغارات والتي بلغت نحو 30 استهدفت في صنعاء منشآت عسكرية يعتقد أنها تحتوي على مخازن أسلحة، إلى جانب مناطق سكنية في ضواحي العاصمة.

وأضافت أن الغارات ضربت مواقع في محيط ميناء رأس عيسى ومنشآت قريبة من ميناء الحديدة وهو الشريان الحيوي لإمدادات الغذاء والوقود إلى اليمن.

ولم تعلن المصادر الحوثية عن حصيلة دقيقة للخسائر البشرية، لكنها أشارت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا عسكرية للحوثيين في غرب ووسط اليمن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هاجمنا اليوم أهدافا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي. وكما وعدنا فإن الحوثيين يدفعون، وسيستمرون في دفع، ثمنا باهظا لعدوانهم علينا. سنعمل ضد أي كيان يهددنا في أي مكان وأي وقت".

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية إن القصف جاء بالتزامن مع توافد جماهيري كبير إلى ميدان السبعين للمشاركة في مظاهرات "دعم ومساندة غزة".