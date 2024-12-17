وقال المبعوث الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم بعد وصوله إلى دمشق، إن "فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين" خلال الفترة الانتقالية.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء "لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع" في دمشق.

ورفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق، التي أغلقت منذ عام 2012.

كما يعقد دبلوماسيون ألمان محادثات مع السلطات الجديدة في سوريا، حسبما قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان.

وأوضحت الوزارة أن المحادثات ستركز على "عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات"، بالإضافة إلى "احتمالات وجود دبلوماسي في دمشق".

وأضافت: "من المقرر أيضا عقد اجتماعات مع المجتمع المدني السوري وممثلين للطوائف المسيحية".

وأشارت إلى أنه يجب الحكم على هيئة تحرير الشام من خلال أفعالها، مشددة على أنها تصرفت في حتى الآن "بحذر".

وأوضحت الوزارة أن أي تعاون مع هيئة تحرير الشام "يفترض حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة".