وأوضح المصدر أن المحادثات تأتي ضمن جهود جديدة من شأنها أن تسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن المحادثات بين مصر وإسرائيل قد تقود إلى "اتفاق أوسع لوقف القتال" في غزة.

وفي حال توصلت الدولتان لاتفاق، فقد يفتح معبر رفح في أوائل ديسمبر، وفقا للمفاوضين.

وأبرزت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين مصريين زاروا إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع للتفاوض على شروط إعادة فتح المعبر، الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير في تسليم وتوزيع المساعدات.

وتابعت: "كما من المتوقع أن يناقش مسؤولو حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار، يوم السبت في القاهرة".

وأضافت أن حركة حماس أظهرت "مرونة أكبر" منذ اتفاق الهدنة في لبنان.

وأغلق معبر رفح في مطلع مايو الماضي، عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة.