وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله، الرئيس الأميركي جو بايدن الذي رحب بزيارته والوفد المرافق، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويبحث رئيس دولة الإمارات مع الرئيس الأميركي خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.