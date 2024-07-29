فقد نصحت السفارة الاميركية في بيروت مواطنيها "بمغادرة لبنان قبل بدء اي ازمة"، وفقا لمنشور على حساب السفارة في منصة "إكس".

وجاء في رسالة من مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر، نشر على إكس "تذكير للمواطنين الأميركيين في لبنان بالتسجيل في برنامج STEP وتوصيات الاستعداد الأخرى للحفاظ على سلامتكم وسلامة أحبائكم".

من جهتها، دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان بشكل عاجل خوفا من التعرض للأذى، وحثت جميع الأطراف على "منع التصعيد".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين "ننصح الرعايا الألمان بمغادرة لبنان بشكل عاجل".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن برلين تدعو جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط، خاصة إيران، إلى منع حدوث تصعيد بعد الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا في مطلع الأسبوع.

وفي روما، أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني حث رعايا بلاده على مغادرة لبنان.

وفي الأثناء، علقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى بيروت بشكل مؤقت، خشية تفاقم الأوضاع في المنطقة واندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله.

يأتي هذا فيما تستعد إسرائيل للرد على هجوم الجولان، حيث أكدت أنها تريد إيذاء حزب الله لكنها لا تسعى لحرب إقليمية شاملة.