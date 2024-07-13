ويأتي هذا التطور في أعقاب هجوم إسرائيل الدامي على مواصي خانيونس، السبت، الذي قتل وأصيب خلاله مئات الفلسطينيين.

وبعد ساعات من الهجوم، قال مصدر مصري رفيع إن إسرائيل "تعمل على استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن التوصل إلى صفقة، لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي".

وأكد المصدر أن "مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة، وعدم طرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد".