وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية أن طائرات إسرائيلية "قصفت مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13مواطنا بعضهم أشلاء، وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.