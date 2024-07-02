وبحسب قناة "إكسترا نيوز" فقد تم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي للخارجية وشريف فاروق للتموين.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري قد كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، قبل شهر.

وقام السيسي بتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وفقا لبيان نشر على صفحة الرئاسة المصرية.