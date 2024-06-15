بالتزامن مع هذا القصف، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شنّت غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما تعرضت مدينة رفح لغارات جوية وقصف مدفعي مكثف بالموازاة مع اشتباكات مسلحة بين الجنود الإسرائيليين ومسلحين فلسطينيين.

وما يزال المسؤولون الإسرائيليون مصرّين على مواصلة الهجوم على القطاع، مشددين على أن الهدف يتمثل في "القضاء على حماس واستعادة الرهائن وضمان أن لا تشكل غزة خطرا على بلادهم في المستقبل".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم، احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41، يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.