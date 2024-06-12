وذكرت تقارير صحفية كويتية أن الحريق نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 35 قتيلا وإصابة العشرات.

وأشار مراسلنا إلى أن بناية المنقف، التي شب فيها الحريق، يسكن فيها عدد من العمال الأجانب، مضيفا أن معظم وفيات حريق بناية حي المنقف وقعت بسبب الاختناق أثناء النوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة، حتى الآن، لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و4 حالات وصلت وفاة جراء الحريق الذي حدث في بناية بمنطقة المنقف.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في الكويت بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و11 حالة في مستشفى مبارك و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.

وأشارت الى أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية منوهة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.