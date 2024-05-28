وأوضح المصدر أن "12 عضوا في الكنيست عن حزب الليكود وقعوا رسالة إلى نتنياهو، يطالبون فيها بإبقاء السيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر بيد الجيش الإسرائيلي".

وأطلقت إسرائيل عملية برية في رفح في أوائل مايو، رغم معارضة دولية واسعة النطاق في ظل مخاوف بشأن المدنيين الذين يحتمون هناك.

وسيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما أثار مخاوف من وقوع مواجهات حدودية مع مصر التي ترفض التعامل مع السلطات الإسرائيلية في المعبر.

والإثنين قتل جندي مصري في المنطقة، وقال بيان عسكري مصري إن الحادث وقع على خلفية اشتباكات بين قوة إسرائيلية وفصائل فلسطينية.

ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو 3 أسابيع.

في المقابل، يمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.