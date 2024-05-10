وجاء في بيان لها أن قواتها تمكنت من "تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني حددتهم في مناطق هاكورك وغارا والمخلف القفل في شمال العراق".

وأضاف بيان الدفاع التركية أن قواتها "تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في منطقتي غصن الزيتون ونبع السلام في شمال سوريا".

وقالت تركيا، الشهر الماضي، إنها اقترحت هذا الشهر تشكيل "مركز عمليات مشترك" مع العراق بهدف قتال حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث يتمركز.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984، وقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة محظورة.

ونفذت تركيا على مدار سنوات عمليات عسكرية عبر الحدود مستهدفة المسلحين الأكراد.