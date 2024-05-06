وكشفت الجماعة عن إلقاء القبض على خلية لـ"الجواسيس" تابعة لكيان استخباراتي إسرائيلي يسمى "القوة 400".

وأضافت أن مهمة الجواسيس كانت جمع معلومات ورصد مواقع تابعة للحوثين في الساحل الغربي لليمن لصالح أميركا وإسرائيل.

وذكر مصدر أمني أن جواسيس "قوة 400" قاموا برصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسير المستهدفة لإسرائيل.

وتابع إنه عندم تم القبض على الجواسيس اعترفوا برصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومواقع زوارق الحوثيين ورفع إحداثياتها.

وأفادوا أن عملاء "قوة 400" تسببوا بمقتل وجرح العديد منهم، إضافة إلى أنهم ألحقوا بهم خسائر مادية بعد رفع المعلومات للقوات الأميركية والبريطانية.

وكشف الحوثيون أن الجواسيس كانت توكل لهم عمليات تنفيذ اغتيالات لمنتسبين في قواتهم وإعطاب آليات ومعدات.

وأكدوا أن أجهزتهم الأمنية لن تدخر جهدا في تأمين الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات الاختراق الأميركي والإسرائيلي.

وحذروا من خطورة العمل لصالح أجهزة الاستخبارات المعادية، موضحين أن عقوبة ذلك قد تصل إلى حد الإعدام.

وأكد الحوثيون أن إعلامهم الأمني سينشر جانبا من اعترافات الجواسيس بالإضافة إلى أسماء بعض قيادات ما يسمى "قوة 400".