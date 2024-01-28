ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أربعة فلسطينيين قتلوا، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي لمنطقة الملالحة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كذلك أصيب عدد من الفلسطينيين جرّاء قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في جورة العقاد غرب خان يونس.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية فقد نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل والمنشآت المدنية في منطقة البطن السمين بخان يونس.

وقصف الجيش الإسرائيلي أيضا محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وأطلق النار بكثافة تجاهه.

وإلى جانب خان يونس، قصف الطيران الإسرائيلي عددا من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى والجرحى منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 26257، و64797 جريحا.